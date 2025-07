PF prende homem em flagrante por queimada ilegal em Rondônia

Porto Velho/RO. A Polícia Federal efetuou a terceira prisão em flagrante por queimada ilegal, em apenas uma semana, durante patrulhamento nas proximidades da BR-364, em Itapuã d’Oeste/RO, na última quarta-feira (16/7). A ação faz parte da Operação Sentinelas da Amazônia 2025, que reforça a presença do estado na proteção do meio ambiente e no combate a crimes ambientais na Amazônia Legal.

No caso mais recente, os policiais federais avistaram uma densa fumaça proveniente de uma propriedade rural. Ao se aproximarem, constataram um incêndio ativo com risco iminente de propagação. O proprietário alegou que queimava apenas lixo doméstico, porém a situação no local contrariava sua versão. O fogo foi contido por funcionários da fazenda, e o responsável recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho/RO.

As investigações seguem em curso, com patrulhamentos e fiscalizações intensificadas na região.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia

Fonte: Polícia Federal