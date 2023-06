PF prende homem em flagrante por posse ilegal de arma

Teresina/PI – A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, nesta quarta-feira (28/6), durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão em uma residência na zona sul de Teresina/PI.

O revólver calibre 32 e cinco munições foram encontrados no quarto do enteado do investigado, durante o cumprimento do mandado expedido pela 10º Vara Especializada Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em investigação do crime de tráfico de drogas.

O jovem foi conduzido à sede da PF em Teresina, e deve ser encaminhado ao sistema penitenciário.

