PF prende homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Santa Maria/RS: A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (15/09), um homem por porte ilegal de arma de fogo.A prisão ocorreu durante fiscalização de prestação de serviços de segurança privada por parte de empresa não autorizada pela Polícia Federal para exercer esse tipo de atividade.

O segurança trabalhava em um condomínio de loteamentos que está em obras e no momento da abordagem portava um revólver calibre 32 e seis munições. Conforme as primeiras informações, o armamento, com o registro vencido, registrado em nome de terceiro e com ocorrência de furto de 2019 teria sido fornecido por um dos responsáveis pela empresa de segurança alvo da fiscalização.

A construtora responsável pelo loteamento foi notificada por ter contratado serviço de segurança privada de empresa não autorizada. A empresa de segurança terá as atividades encerradas pela Polícia Federal.

O indivíduo preso em flagrante foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria.

Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria

Fone: (55) 3218-9000

Fonte: Polícia Federal