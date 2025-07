PF prende homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Espírito Santo

Vila Velha/ES. Nesta terça-feira (1/7), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e a Guarda Civil Municipal de Vitória prenderam um homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em Vitória/ES.

A abordagem foi realizada na Avenida Marechal Campos, após o sistema de videomonitoramento identificar o automóvel. Na ação, foi apreendido um veículo de luxo vinculado a uma organização criminosa. Durante a vistoria, foi localizada a arma de fogo que resultou na autuação em flagrante.

O carro de luxo é objeto de um mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da Operação Mosaico, deflagrada em 2024, que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, corrupção e outros crimes graves.

Na ocasião, ao todo, foram expedidos 72 mandados judiciais, com ações realizadas no Espírito Santo e em diversos estados do país: Rondônia, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e Bahia, além do Distrito Federal. A operação também visou descapitalizar o grupo criminoso, com ordens judiciais para o bloqueio de contas bancárias, além da apreensão de imóveis, veículos e motos aquáticas.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar (PMES), Civil (PCES), Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo

Fonte: Polícia Federal