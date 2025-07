PF prende homem em flagrante por aquisição de moeda falsa no Sul Fluminense

Volta Redonda/RJ. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (7/7), um homem por aquisição de moeda falsa no município de Resende/RJ, no Sul Fluminense.

A ação ocorreu após comunicação do Serviço de Inteligência dos Correios sobre a suspeita de material ilícito em uma correspondência, detectada durante análise do objeto postal. Policiais federais acompanharam a retirada da encomenda no Centro de Resende.

A embalagem foi aberta na presença do destinatário, que foi preso em flagrante. No pacote, foram encontradas sete cédulas falsas, totalizando R$ 510,00. A encomenda tinha como remetente o bairro de Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Poderá responder pelo crime de aquisição de moeda falsa.

