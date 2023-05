PF prende homem em flagrante no Aeroporto Santos Dumont

Rio de Janeiro/RJ. Na noite desta quinta-feira, 25/5, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem no Aeroporto Santos Dumont. O jovem, de 19 anos, foi detido pelos policiais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Santos Dumont (DEAER) enquanto aguardava para embarcar em um voo com destino ao Aeroporto de Campinas/SP.

A equipe da DEAER foi acionada por policiais militares do BPM de Nova Friburgo. Eles solicitaram apoio para localizar um indivíduo que teria conseguido escapar após participar de um roubo a uma loja de telefones celulares naquela cidade hoje pela manhã. O comparsa desse indivíduo já havia sido preso em flagrante.

Segundo o comunicado recebido, o segundo indivíduo estaria se dirigindo para embarcar em um voo no Aeroporto Santos Dumont. A equipe diligenciou e confirmou a existência de uma reserva no nome desse segundo suspeito, conseguindo localizá-lo no interior do aeroporto e dando voz de prisão em flagrante.

Com o preso, foram encontrados diversos celulares e uma grande quantidade de documentos de identidade em nome de terceiros.

Após as formalidades de praxe, o homem foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, após ser encaminhado ao IML para realização de exame de corpo de delito, foi apresentado à PCERJ (151a DP).

