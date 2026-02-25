PF prende homem em flagrante com R$ 400 mil em espécie no Amapá

Oiapoque/AP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (23/2), um homem que transportava R$ 400 mil em espécie, no município de Oiapoque. A ação ocorreu no momento em que o indivíduo saía de uma agência bancária.

Durante a abordagem, os policiais federais identificaram a elevada quantia em dinheiro em posse do suspeito, sem que ele apresentasse justificativa plausível ou documentação idônea que comprovasse a origem lícita dos valores.

Diante das circunstâncias e dos indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque/AP para a lavratura do auto de prisão.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Fonte: Polícia Federal