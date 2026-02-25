Polícia Federal
PF prende homem em flagrante com R$ 400 mil em espécie no Amapá
Oiapoque/AP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (23/2), um homem que transportava R$ 400 mil em espécie, no município de Oiapoque. A ação ocorreu no momento em que o indivíduo saía de uma agência bancária.
Durante a abordagem, os policiais federais identificaram a elevada quantia em dinheiro em posse do suspeito, sem que ele apresentasse justificativa plausível ou documentação idônea que comprovasse a origem lícita dos valores.
Diante das circunstâncias e dos indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque/AP para a lavratura do auto de prisão.
Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá
(96) 3213-7500
Fonte: Polícia Federal
PF prende homem em flagrante com R$ 400 mil em espécie no Amapá
Oiapoque/AP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (23/2), um homem que transportava R$ 400 mil em...
Ação integrada da PF prende suspeitos de atirar em turistas e descobre esconderijo de armas no sul da Bahia
Porto Seguro/BA. Cinco pessoas suspeitas de atingir, com disparos de arma de fogo, duas turistas do Rio Grande do Sul,...
Moradia: Campanha da Fraternidade pauta discursos em plenário
Com o tema “Fraternidade e Moradia”, a Campanha da Fraternidade 2026 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) –...
PF deflagra operação de combate à venda clandestina de medicamento
Macapá/AP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Phármakon, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão...
Pedágio na BR-101 vai subir até 53% no Espírito Santo
A autorização para o aumento do pedágio foi publicada no Diário Oficial da União A concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, vai...
Wesley Safadão posa aos beijos com Thyane Dantas na Lapônia: ‘Minha aurora boreal’
Justiça veta flexibilização em pontos de parada para transporte por aplicativo
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou 17 dos 28 projetos colocados em apreciação na pauta da reunião desta...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Estadual
Espírito Santo lidera o País em investimentos e poupança, e tem menor nível de endividamento do Brasil
O Espírito Santo é, mais uma vez, o Estado que mais investe no Brasil e o que apresenta o melhor...
Sedu publica edital de adesão ao Programa Mais Professores para vagas remanescentes
A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Chamamento Público para...
Lista de espera: Governo do Estado divulga quadro com vagas remanescentes do Nossa Bolsa 2026
Se você se inscreveu no Nossa Bolsa 2026 e não foi contemplado com uma vaga no resultado da 1ª e...
Nacional
VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda
O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
Policial
Deic de Aracruz conclui inquérito e indicia corretor por estelionato na venda de imóvel com penhora judicial
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
DHPM deflagra operação e cumpre mandados contra investigados por homicídio em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), deflagrou,...
PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em empresa de Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
ENTRETENIMENTO
Patrícia Abravanel reúne família em passeio de lancha: ‘Atmosfera que blinda e renova’
Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice
Aos 43 anos, Michele Umezu, que exibe o corpo sarado nas redes sociais, bateu um papo exclusivo com a coluna:...
Ex-BBBs do Quarto Anos 50 se reencontram e celebram amizade: ‘Será que o BBB vive?’
Vitória Strada, Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Guilherme Vilar e Dona Delma se reuniram na noite de segunda-feira (23), e celebraram...
POLÍTICA
Plenário aprova mudança em bônus do TCE-ES e reestruturação do Iema
Em sessão extraordinária, os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (24) matéria enviada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) que...
Trezena de Santo Antônio está mais perto de ganhar reconhecimento cultural
Com a presença de representantes do Santuário-Basílica de Santo Antônio, a Comissão de Cultura aprovou, nesta terça-feira (24), o Projeto...
Segurança debate exploração sexual de crianças e adolescentes
A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa (Ales) realizou, nesta terça-feira (24), reunião com o tema “Pedofilia, tráfico e exploração...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
Mais Lidas da Semana
-
Policial6 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
Entretenimento7 dias ago
Gracyanne Barbosa recorre a procedimento para retirar homenagem íntima a Belo
-
São Mateus4 dias ago
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
-
Policial6 dias ago
Operação Carnaval 2026 encerra com reforço no policiamento e foco na segurança da população
-
São Mateus3 dias ago
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
-
Internacional5 dias ago
Menina diz ter “amiga” em cemitério e surpreende a mãe ao apresentá-la
-
Variedades5 dias ago
Detida por biquíni, modelo do OnlyFans relata horas presa e extorsão
-
Regional4 dias ago
Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente no Norte do ES