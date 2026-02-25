Connect with us

Polícia Federal

PF prende homem em flagrante com R$ 400 mil em espécie no Amapá

Published

28 segundos ago

on

Oiapoque/AP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (23/2), um homem que transportava R$ 400 mil em espécie, no município de Oiapoque. A ação ocorreu no momento em que o indivíduo saía de uma agência bancária.

Durante a abordagem, os policiais federais identificaram a elevada quantia em dinheiro em posse do suspeito, sem que ele apresentasse justificativa plausível ou documentação idônea que comprovasse a origem lícita dos valores.

Diante das circunstâncias e dos indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque/AP para a lavratura do auto de prisão.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá
(96) 3213-7500

Fonte: Polícia Federal

Comente Abaixo
Related Topics:
Polícia Federal28 segundos ago

PF prende homem em flagrante com R$ 400 mil em espécie no Amapá

Oiapoque/AP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de segunda-feira (23/2), um homem que transportava R$ 400 mil em...
Polícia Federal2 horas ago

Ação integrada da PF prende suspeitos de atirar em turistas e descobre esconderijo de armas no sul da Bahia

Porto Seguro/BA. Cinco pessoas suspeitas de atingir, com disparos de arma de fogo, duas turistas do Rio Grande do Sul,...
Política3 horas ago

Moradia: Campanha da Fraternidade pauta discursos em plenário

Com o tema “Fraternidade e Moradia”, a Campanha da Fraternidade 2026 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) –...
Polícia Federal3 horas ago

PF deflagra operação de combate à venda clandestina de medicamento

Macapá/AP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Phármakon, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão...
Estadual3 horas ago

Pedágio na BR-101 vai subir até 53% no Espírito Santo

A autorização para o aumento do pedágio foi publicada no Diário Oficial da União A concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, vai...
Entretenimento3 horas ago

Wesley Safadão posa aos beijos com Thyane Dantas na Lapônia: ‘Minha aurora boreal’
Política3 horas ago

Justiça veta flexibilização em pontos de parada para transporte por aplicativo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou 17 dos 28 projetos colocados em apreciação na pauta da reunião desta...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus11 horas ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus15 horas ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus1 dia ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional7 horas ago

Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra

Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Regional10 horas ago

Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano

O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Regional2 dias ago

Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES

Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...

Estadual

Estadual3 horas ago

Espírito Santo lidera o País em investimentos e poupança, e tem menor nível de endividamento do Brasil

O Espírito Santo é, mais uma vez, o Estado que mais investe no Brasil e o que apresenta o melhor...
Estadual3 horas ago

Sedu publica edital de adesão ao Programa Mais Professores para vagas remanescentes

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Chamamento Público para...
Estadual4 horas ago

Lista de espera: Governo do Estado divulga quadro com vagas remanescentes do Nossa Bolsa 2026

Se você se inscreveu no Nossa Bolsa 2026 e não foi contemplado com uma vaga no resultado da 1ª e...

Nacional

Nacional6 horas ago

VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda

O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
Nacional2 dias ago

VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo

O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Nacional2 dias ago

Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra

O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...

Policial

Policial4 horas ago

Deic de Aracruz conclui inquérito e indicia corretor por estelionato na venda de imóvel com penhora judicial

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
Policial6 horas ago

DHPM deflagra operação e cumpre mandados contra investigados por homicídio em Cariacica 

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), deflagrou,...
Policial7 horas ago

PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em empresa de Cariacica  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento5 horas ago

Patrícia Abravanel reúne família em passeio de lancha: ‘Atmosfera que blinda e renova’
Entretenimento6 horas ago

Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice

Aos 43 anos, Michele Umezu, que exibe o corpo sarado nas redes sociais, bateu um papo exclusivo com a coluna:...
Entretenimento7 horas ago

Ex-BBBs do Quarto Anos 50 se reencontram e celebram amizade: ‘Será que o BBB vive?’

Vitória Strada, Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Guilherme Vilar e Dona Delma se reuniram na noite de segunda-feira (23), e celebraram...

POLÍTICA

Política4 horas ago

Plenário aprova mudança em bônus do TCE-ES e reestruturação do Iema

Em sessão extraordinária, os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (24) matéria enviada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) que...
Política4 horas ago

Trezena de Santo Antônio está mais perto de ganhar reconhecimento cultural

Com a presença de representantes do Santuário-Basílica de Santo Antônio, a Comissão de Cultura aprovou, nesta terça-feira (24), o Projeto...
Política7 horas ago

Segurança debate exploração sexual de crianças e adolescentes

A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa (Ales) realizou, nesta terça-feira (24), reunião com o tema “Pedofilia, tráfico e exploração...

Esportes

Esportes2 dias ago

Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense 

O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
Esportes2 dias ago

América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG

Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Esportes2 dias ago

Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante 

Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...

Mais Lidas da Semana