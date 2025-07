PF prende homem em flagrante com mais de R$ 2 mil em notas falsas recebidas pelos Correios

Vilhena/RO. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira, 11/7, um homem no momento em que retirava uma encomenda contendo cédulas falsas na agência dos Correios do município de Santa Luzia D’Oeste/RO.

A ação foi resultado de trabalho de inteligência policial que identificou uma remessa suspeita contendo moeda falsificada. Policiais federais acompanharam o trajeto da encomenda até sua retirada pelo destinatário, ocasião em que foi realizada a abordagem.

No envelope, foram encontradas 29 cédulas de R$ 50,00 e 6 cédulas de R$ 100,00, totalizando R$ 2.050,00 em notas falsas. O conduzido informou ter adquirido as cédulas por meio de negociação iniciada em uma rede social, após visualizar um vídeo com conteúdo patrocinado oferecendo o material.

O autuado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia/RO

Contato (69) 3216-6242

Fonte: Polícia Federal