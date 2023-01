PF prende homem em aeroporto de Ponta Porã/MS

Ponta Porã/MS – A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta (28/12), no aeroporto de Ponta Porã, a 257km de distância de Campo Grande, um homem de nacionalidade paraguaia, que possuía mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.

A prisão do estrangeiro ocorreu quando ele estava realizando procedimento migratório, momento em que foi verificado a existência da ordem judicial por tráfico de drogas.

O indivíduo foi encaminhado para a Polícia Federal, para os procedimentos cabíveis.

