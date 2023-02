PF prende homem condenado por violência doméstica

Rio de Janeiro/RJ. Na noite desta segunda-feira, 27/2, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais do TJ/RJ, e prendeu um homem condenado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

O cidadão havia desembarcado no Aeroporto Santos Dumont, em voo oriundo de São Paulo/SP, momento no qual foi preso pelos policiais federais lotados na Delegacia Especial de Polícia Federal do Aeroporto.

O preso, que já fora investigado por contrabando e tráfico de drogas, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

