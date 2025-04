PF prende homem condenado por tráfico de drogas, na Região dos Lagos/RJ

Macaé/RJ. Nesta terça-feira (8/4), a Polícia Federal prendeu um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu em Macaé, município localizado na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A ação cumpriu, portanto, o mandado de prisão definitiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado a cumprir 16 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, com aproximadamente metade da pena ainda a ser cumprida.

