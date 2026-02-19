PF prende homem condenado por estupro de vulnerável no Rio de Janeiro

Volta Redonda/RJ. Nesta quinta-feira (19/2), a Polícia Federal prendeu um homem condenado por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí/RJ.

A partir de levantamentos de dados de inteligência e trocas de informações, policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda (DPF/VRA) e em Roraima tiveram êxito em localizar o homem no interior de um ônibus. A ação cumpriu o mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal de União da Vitória/PR.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado a cumprir oito anos de prisão pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Contato: (21) 2203-4404

[email protected]

Fonte: Polícia Federal