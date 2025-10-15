PF prende homem condenado por estupro de vulnerável, na Região dos Lagos

Macaé/RJ. Nesta quarta-feira, 15/10, a Polícia Federal prendeu um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu em Rio das Ostras, município localizado na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Fonte: Polícia Federal