Connect with us

Polícia Federal

PF prende homem condenado por estupro de vulnerável, na Região dos Lagos

Published

52 minutos ago

on

Macaé/RJ. Nesta quarta-feira, 15/10, a Polícia Federal prendeu um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu em Rio das Ostras, município localizado na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected] | www.gov.br/pf
(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal

Comente Abaixo
Related Topics:
Política22 minutos ago

Sessão solene homenageia educadores com a medalha Paulo Freire

Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
Policial22 minutos ago

Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...
Policial22 minutos ago

Polícia prende homem apontado como liderança criminosa da região de São Torquato e investigado por violência doméstica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
São Mateus35 minutos ago

Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus

Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
Policial52 minutos ago

Espírito Santo é sede do VIII Encontro de Gestores das Polícias Militares da Tríplice Divisa

A Polícia Militar do Espírito Santo é anfitriã do VIII Encontro de Gestores das Polícias Militares da Tríplice Divisa: Bahia...
Policial52 minutos ago

Força Tática do 6º Batalhão apreende arma e drogas

Nessa quarta-feira (15), a Força Tática do 6º BPM realizou a apreensão de uma arma de fogo e entorpecentes na...
Policial52 minutos ago

Polícia Militar realiza evento alusivo ao Dia das Crianças no Bairro da Penha, Jaburu e São Benedito

A Polícia Militar, por meio da 6ª Companhia do 1º Batalhão, realizou na manhã de hoje um evento alusivo ao...
Versão Impressa4 dias ago

FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus1 dia ago

Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus

Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
São Mateus1 dia ago

Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações

Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
São Mateus1 dia ago

R$ 200 milhões | Prefeito anuncia pacote de obras para impulsionar desenvolvimento de São Mateus

Projeto aprovado pela Câmara autoriza operação de crédito para investimentos em infraestrutura, turismo, segurança e lazer A Câmara Municipal de...

Regional

Regional3 dias ago

Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Regional4 dias ago

Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Regional5 dias ago

Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana

O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...

Estadual

Estadual2 horas ago

Fiscalização em Jaguaré autua mercadorias sem documentação fiscal e reforça combate à sonegação

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, realizou, na manhã dessa terça-feira (14), uma operação de fiscalização...
Estadual3 horas ago

Detran|ES realiza etapa de formação para estudantes selecionados no Programa CNH Social

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizou, nesta quarta-feira (15), em parceria com o Instituto Salomão, uma...
Estadual4 horas ago

Governador encaminha projeto de lei do reajuste salarial para professores e agentes de suporte educacional

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço anunciaram, nesta quarta-feira (15), o envio do projeto de...

Nacional

Nacional4 dias ago

“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita

Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Nacional4 dias ago

Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado

Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Nacional4 dias ago

Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada

Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...

Policial

Policial52 minutos ago

Polícia Civil cumpre mandado de prisão de suspeito de ameaçar e agredir adolescente em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA),...
Policial3 horas ago

Suspeito de cometer roubo a comércio em Guarapari é detido pela PM

Na tarde de terça-feira (14), alunos-soldados da Polícia Militar do Espírito Santo, que realizam o Estágio Profissional Supervisionado no 10º...
Policial6 horas ago

Polícia Civil age rapidamente e prende suspeito de roubar celular em Vila Velha

Durante diligências no bairro Vila Nova, em Vila Velha, nessa terça-feira (14), uma equipe da Polícia Civil do Espírito Santo...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento1 hora ago

Thais Fersoza e Michel Teló celebram 11 anos de casamento com missa no Vaticano

Thais Fersoza usou as redes sociais nesta terça-feira (14), para celebrar os 11 anos de casamento com Michel Teló. Para...
Entretenimento3 horas ago

Poliana Rocha posta foto de Zé Felipe e Ana Castela juntinhos em carro: ‘Já conquistou’

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, de 48 anos, chamou atenção ao compartilhar uma foto do filho, Zé Felipe,...
Entretenimento3 horas ago

Eliezer revela data e local do casamento com Viih Tube: ‘Definimos a data!’

O influenciador Eliezer revelou nas redes sociais que ele e Viih Tube já escolheram o local e a data do...

POLÍTICA

Política5 horas ago

No Dia do Professor, deputados cobram valorização salarial

Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, deputados enalteceram a contribuição da categoria para transformar a vida do cidadão por meio...
Política6 horas ago

No Dia do Professor, deputados cobraram valorizam salarial

Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, deputados enalteceram a contribuição da categoria para transformar a vida do cidadão por meio...
Política6 horas ago

Assembleia promove curso de contratações públicas para servidores

Desde janeiro de 2024, o processo de compras públicas no país passou a ser regido exclusivamente pela Lei Federal 14.133/2021,...

Esportes

Esportes1 dia ago

Brasil sofre apagão e leva virada do Japão

Em uma noite que ficará marcada nos anais do futebol, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota histórica para o...
Esportes3 dias ago

Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A

Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Esportes3 dias ago

Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso

A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...

Mais Lidas da Semana