PF prende homem com R$ 125 mil na Rodoviária do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ – Na manhã deste domingo, (5/2), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem, integrante de uma organização criminosa, na Rodoviária do Rio de Janeiro, região portuária da cidade.

O preso, de 62 anos, foi abordado por policiais federais, no momento em que desembarcava no Rio, vindo de Vitória, no Espírito Santo. Com ele, os policiais encontraram R$ 125 mil reais, em espécie.

As investigações apontam que o dinheiro é proveniente da arrecadação de máquinas caça-níqueis e jogo do bicho na capital capixaba. A quantia seria entregue aos chefes da organização criminosa.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para lavratura do auto de prisão em flagrante e, após as formalidades de polícia judiciária, será encaminhado ao sistema prisional do estado.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

