PF prende homem com R$ 1 mil em cédulas falsas no Ceará

Salvador/BA – A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu na sexta-feira (31/1), mais de 1.200 kg de cocaína no Porto de Salvador. A droga estava escondida em uma carga de celulose que seria embarcada em navio com destino à Europa.

A identificação do produto ilícito foi feita durante fiscalização de rotina, a que geralmente são submetidas as cargas que embarcam e desembarcam no porto desta Capital.

A Polícia Federal prosseguirá com as investigações objetivando identificar os responsáveis pelo carregamento.

