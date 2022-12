PF prende homem com notas falsas em Campos dos Goytacazes/RJ

Campos dos Goytacazes /RJ – Na data de ontem, 30/12, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que havia comprado cédulas falsas através dos Correios, no Centro da cidade de Campos/RJ.

Em seguida, o homem foi conduzido à Delegacia da PF em Campos para a lavratura do auto de prisão em flagrante e outras formalidades cabíveis. Ele será indiciado pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo § 1º do Código Penal, cuja pena pode chegar até 12 anos de reclusão.