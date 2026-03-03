PF prende homem com drogas no Aeroporto de Manaus/AM

Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (3/3), um passageiro que transportava aproximadamente três quilos de maconha do tipo skunk durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM.

O suspeito foi interceptado no momento em que se preparava para embarcar em voo nacional com destino final em Campinas/SP.

Durante a inspeção, a bagagem passou por exame no aparelho de raio-X, que apontou a presença de tabletes com características compatíveis com substância entorpecente. Após a verificação, a droga foi localizada e apreendida.

O homem foi conduzido à unidade da Polícia Federal no aeroporto e, posteriormente, encaminhado à Superintendência Regional da PF para a adoção das medidas legais cabíveis. O preso já se encontra a disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Federal