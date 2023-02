PF prende homem com cédulas falsas na Zona Norte do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ – Na tarde desta terça-feira (28/2), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 41 anos no momento em que recebia uma encomenda contendo cédulas falsas em sua residência no bairro de Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Além da prisão em flagrante, a ação resultou na apreensão de R$ 1 mil em cédulas falsas que serão submetidas à perícia técnica criminal.

O preso foi conduzido à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF no RJ (DELEFAZ) para formalização do auto de prisão em flagre e será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.

O crime de moeda falsa está previsto no Código Penal e sua pena pode chegar até 12 anos de prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

E-mail: [email protected] | www.pf.gov.br

Contato: (21) 2203-4404