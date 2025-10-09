PF prende homem com cédulas falsas em Balsamo/SP

São José do Rio Preto/SP. A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (9/10), um homem em flagrante pelo crime de moeda falsa, na cidade de Balsamo/SP. Durante a ação, foram apreendidas 400 cédulas falsificadas de R$ 100, totalizando R$ 40 mil em notas falsas.

A operação teve início a partir de informações repassadas pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal e contou com o apoio da Área de Segurança dos Correios. O trabalho conjunto permitiu interceptar o material ilícito antes que fosse colocado em circulação.

O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto, onde foi autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na aquisição, fabricação e distribuição das notas falsas na região.

Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP

(17) 3122-6070

Fonte: Polícia Federal