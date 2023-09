PF prende homem com 80 cápsulas de droga no intestino no PA

Belém/PA. A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (7/9), um homem, de nacionalidade venezuelana, por tráfico internacional de drogas. O sujeito esperava voo para Lisboa, em conexão a Paris, na França.

O indivíduo foi abordado pelos policiais federais no Aeroporto Internacional de Belém. Na ocasião, ele foi flagrado com cápsulas de cocaína dentro do intestino, recebendo, portanto, voz de prisão.

Ao ser questionado, o suspeito admitiu que tinha engolido o entorpecente para levá-lo à Europa. Diante da situação, foi realizado raio-x, no Hospital da Aeronáutica de Belém, em que ficou comprovado que havia cerca de 80 cápsulas no estômago do sujeito.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, onde começou a expelir a droga ainda na manhã desta sexta-feira (8/9), sob custódia de policiais federais.

