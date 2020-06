PF prende homem com 6,4 kg de skank no Aeroporto de Fortaleza

.

Fortaleza/CE – A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta segunda-feira, 8/6, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, um homem, de 40 anos, natural de Manaus, com cerca de 6,4 quilos de skank dentro de um isopor, despachado em voo oriundo de Manaus, com escala em São Paulo.

A droga foi encontrada durante a inspeção de bagagens pelo raio-x. Os policiais verificaram que no isopor, além peixes da Amazônia, havia tabletes de maconha tipo skank.

O amazonense foi preso em flagrante e conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Ceará, onde permanecerá a disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

