PF prende homem com 261 kg de drogas em Porto Velho/RO

Porto Velho/RO. Na quinta-feira (26/2), a Polícia Federal prendeu um homem que transportava 261 kg de skunk na BR-364. A ação ocorreu durante fiscalização, quando foi abordado um veículo destinado ao transporte de carga viva que seguia de Rio Branco/AC com destino a Porto Velho.

Durante a abordagem, o motorista admitiu estar transportando substância entorpecente, que se encontrava totalmente exposta na carroceria do caminhão, sem ocultação ou dissimulação. Foram localizados cinco fardos contendo mais de 261 kg de skunk.

O condutor, juntamente com o veículo e a carga, foi encaminhado à unidade da Polícia Federal em Rondônia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia

Tel. (69) 99972-8890/ (69) 3216-6208

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal