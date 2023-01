PF prende homem acusado de praticar crimes contra a ordem tributária

Rio de Janeiro/RJ – Na manhã de sexta-feira (27/01), a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão expedido pela – 2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em desfavor de um homem acusado de praticar o crime de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Policiais federais lotados na DEAER – Delegacia Especial de Polícia Federal do Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont, se encaminharam para o aeroporto Santos Drummond na manhã desta sexta-feira e conseguiram efetuar a prisão do nacional, que ainda se encontrava dentro da aeronave.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça. A pena para o crime contra a ordem tributária varia de dois a cinco anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected] | www.gov.br/pf

(21) 2203-4404 / 4405 / 4406 / 4407