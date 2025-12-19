PF prende foragido por tráfico de drogas no Aeroporto do Galeão/RJ

Rio de Janeiro/RJ. Na noite da última quinta-feira (18/12), a Polícia Federal prendeu um cidadão holandês que estava foragido da Justiça brasileira pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi detido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro durante o desembarque de um voo comercial oriundo de Lisboa, capital de Portugal. Ele ainda faria uma escala final para Goiânia.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) identificaram o homem e constataram a presença de mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Federal de Goiânia – TRF1, efetuando em seguida a prisão do foragido.

Após as formalidades de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected]

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal