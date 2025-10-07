Connect with us

Polícia Federal

PF prende foragido por roubo no Rio de Janeiro

5 horas ago

Macaé/RJ. Nesta terça-feira (7/10), a Polícia Federal prendeu um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de roubo, em Macaé/RJ.

Após levantamentos de dados de inteligência e repasse de informações por parte do Setor de Capturas da PF em Brasília, policiais federais localizaram o foragido na Agência da Previdência Social do INSS para a realização de uma perícia. A prisão do homem foi efetuada em seguida.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça e deverá cumprir pena de cinco anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected] 
(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal

Mais Lidas da Semana