Polícia Federal
PF prende foragido por homicídio no Aeroporto Internacional do Galeão/RJ
Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal prendeu um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio, na última quarta-feira (6/8), no Aeroporto Internacional do Galeão/RJ.
O indivíduo foi detido enquanto desembarcava de um voo vindo de Maceió, após os policiais identificarem um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de São Miguel dos Campos/AL.
Após as formalidades de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Fonte: Polícia Federal
São Mateus
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Regional
Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões
A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Estadual
Governo anuncia novos investimentos para unidades básicas e lança rede de atenção à saúde bucal
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (07), os municípios contemplados na segunda etapa do Plano Decenal APS...
Mulheres do Café: agricultoras de Alegre participam de curso de poda do conilon
Nessa terça-feira (05), agricultoras do Assentamento Floresta, em Alegre, no sul do Espírito Santo, participaram de um curso prático sobre...
Espírito Santo FM transmite Rio Branco x Luverdense neste sábado (09)
A Espírito Santo FM 89.1 vai acompanhar cada lance da disputa entre Rio Branco e Luverdense (MG) no próximo sábado...
Nacional
VÍDEO | Caminhão é flagrado transportando casa inteira em rodovia
Vídeo registrado mostra casa de madeira sendo transportada sobre caminhão em rodovia no Paraná, sem autorização Um vídeo registrado no...
VÍDEO | Mulher tenta dar selinho em pitbull e acaba mordida nos lábios
Uma mulher ficou ferida nos lábios após tentar beijar um cão da raça Pitbull na boca. O animal, que estava...
Motociclista cai sobre capô após acidente e usa celular até chegada de socorro
O condutor teve uma fratura da perna e a passageira ficou com ferimentos na cabeça. Na manhã desta quinta-feira (7),...
Policial
4º BPM celebra 44 anos com solenidade em Vila Velha
Na manhã de ontem (06), foi realizada a solenidade alusiva aos 44 anos de criação do 4º Batalhão da Polícia...
Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Boa Esperança
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em ação conjunta...
Polícia Civil prende suspeito de homicídio e uso de documento falso, em Ecoporanga
O trabalho investigativo da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, com...
ENTRETENIMENTO
Caio Castro posa ao lado da nova namorada, Vitória e celebra fase romântica: ‘RoloW’
Caio Castro, 36 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6), um álbum de fotos no Instagram ao lado da namorada, Vitória Bohn....
Carol Peixinho exibe barrigão de grávida e se impressiona com tamanho: ‘Está linda’
Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho, de 40 anos, se surpreendeu com o tamanho da barriga na reta final da gestação....
Ex-bailarina do Faustão diz que “perdeu trabalhos” após posar nua: “Me arrependo”
Alessandra Batista foi capa da revista “Sexy” Uma das profissionais que integrou o balé do Domingão do Faustão, a publicitária Alessandra Batista contou...
POLÍTICA
Iniciativa quer garantir identificação para autistas no âmbito estadual
O Projeto de Lei (PL) 332/2025, do deputado Coronel Weliton (PRD), busca garantir que pessoas com Transtorno do Espectro Autista...
Projeto Arranjos Produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
Esportes
Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil
A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
