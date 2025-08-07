PF prende foragido por homicídio no Aeroporto Internacional do Galeão/RJ

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal prendeu um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio, na última quarta-feira (6/8), no Aeroporto Internacional do Galeão/RJ.

O indivíduo foi detido enquanto desembarcava de um voo vindo de Maceió, após os policiais identificarem um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de São Miguel dos Campos/AL.

Após as formalidades de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

