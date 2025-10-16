PF prende foragido por estupro de vulnerável

Uruguaiana/RS. Na tarde desta quarta-feira (15/10), a Polícia Federal prendeu em Foz do Iguaçu/PR um brasileiro, de 71 anos, procurado por estupro de vulnerável cometido na cidade de Uruguaiana/RS.

Por meio de investigações, a PF localizou o homem que havia se escondido em uma pousada na cidade de Foz do Iguaçu ao tomar conhecimento de sua condenação a 10 anos de reclusão.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, onde permanecerá à disposição da Justiça.

