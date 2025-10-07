PF prende foragido na fronteira com a Bolívia

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal prendeu um foragido da Justiça brasileira que tentava fugir para a Bolívia, na última segunda-feira (6/10), no Porto Oficial de Guajará-Mirim/RO.

A prisão ocorreu em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Guajará-Mirim/RO e envolveu cinco policiais federais que conseguiram deter o homem minutos antes de conseguir embarcar para a Bolívia. O foragido, que possuía extenso histórico criminal pela prática de crimes de roubo, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte de arma de fogo, utilizava uma identidade falsa e era procurado também no estado de Santa Catarina.

Diante dos fatos, o indivíduo permanecerá à disposição da Justiça para os procedimento cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia

Fonte: Polícia Federal