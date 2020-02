PF prende foragido internacional em Santo Antônio do Sudoeste/PR

Foz do Iguaçu/PR – No sábado (2/2), policiais federais e da Força Nacional, no âmbito da Operação Hórus e do Programa Vigia, durante patrulhamento embarcado pelo Rio Paraná, avistaram uma movimentação suspeita de uma embarcação na margem brasileira, mais precisamente no Rampa da Colônia Z12, Favela Monsenhor.

Durante a aproximação da equipe policial para verificação, ocorreram disparos de arma de fogo vindos de outra embarcação do lado paraguaio. Houve troca de tiros. Foi apreendida uma embarcação de madeira a remo carregada com eletrônicos e cabelos. Os ocupantes da embarcação e outros que estavam a margem fugiram levando parte da carga.

Posteriormente, durante o deslocamento da embarcação apreendida e da embarcação da Polícia Federal, ocorreram novos disparos vindos do Paraguai e novamente as equipes embarcadas e de terra tiveram que proceder à supressão armada para cessar a agressão.

A embarcação e as mercadorias foram entregues à Receita Federal em Foz do Iguaçu para as providências cabíveis.

Ressalta-se que a ação foi relatada a Armada do Paraguai em Ciudad del Este, a qual sempre apoia as ações de policiamento e segurança na Região de Fronteira.

