PF prende foragido internacional condenado pelas autoridades do Peru
São Paulo/SP. A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (10/10), um foragido internacional condenado pelas autoridades do Peru pelo crime de roubo agravado, cometido com concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo.
O preso, cidadão peruano, residia no Brasil e era alvo de Difusão Vermelha da Interpol, emitida a pedido de seu país de origem. O Supremo Tribunal Federal havia expedido mandado de prisão para fins de extradição, que foi cumprido nesta data pela equipe da PF.
Com a prisão, o processo de extradição seguirá em trâmite no Supremo Tribunal Federal, para que o condenado cumpra a pena imposta pelas autoridades peruanas em seu país de origem.
DPCA prende suspeito de estupro e lesão corporal contra adolescente
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA),...
Governo inaugura obras em ruas e avenidas do bairro Barramares, em Vila Velha
O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã desse sábado (11), as obras de drenagem e pavimentação em cinco...
Lexa encanta ao mostrar novas fotos do casamento com Ricardo Vianna: ‘Babando ‘
A cantora Lexa, de 30 anos, encantou os fãs neste domingo (12), ao publicar novas fotos de seu casamento com...
21ª Edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória tem início nesta segunda-feira (13)
A partir da próxima segunda-feira (13) até o dia 21 de outubro de 2025, a cidade de Vitória se transformará...
Aberta consulta pública do Regimento da 4ª Conferência de Direitos Humanos
Está aberto, até a próxima segunda-feira (20), o período de consulta pública ao Regimento Interno da 4ª Conferência Estadual dos...
Estado encerra primeiro bloco de disputa dos Jogos Escolares Brasileiros com nove medalhas
O Espírito Santo encerrou, neste domingo (12), a participação no primeiro bloco dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), em Uberlândia (MG),...
Polícia Militar realiza prisões e apreensões de drogas em Guarapari durante o final de semana
Entre os dias 10, 11 e 12 de outubro, o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo intensificou as...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus
Unidade no Norte do Espírito Santo já exportou mais de 60 ônibus em 2025 e se consolida como polo estratégico...
Prefeitura de São Mateus amplia frota e passa a contar com 10 caminhões-pipa próprios
A Prefeitura de São Mateus reforçou as ações de enfrentamento à crise no abastecimento de água no município. Pela primeira...
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
Prefeitura decreta racionamento e proíbe uso de água em atividades não essenciais; fenômeno da “cunha salina” avança sobre o ponto...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Ambulatório do Hospital Infantil de Vitória realiza mais de 56 mil consultas em especialidades pediátricas em seu 1° ano
O ambulatório de especialidades “Dr. Moacyr Ubirajara” no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), localizado em Vitória, completou...
Tatuadora resgata autoestima de vítimas do câncer de mama no Espírito Santo
Débora Dubberstein reconstrói gratuitamente aréolas mamárias de mulheres que passaram por mastectomia A tatuadora Débora Dubberstein, de Vitória (ES), encontrou...
Apostas do Espírito Santo ganham prêmio de R$ 86 milhões na +Milionária
Duas apostas feitas em Santa Maria de Jetibá acertaram os seis números e os dois trevos do concurso e dividiram...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
Polícia recupera bomba de irrigação furtada em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva e com apoio...
PCES captura suspeito de homicídio em ação integrada com a Polícia Civil de Minas Gerais
Uma ação integrada da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Seção de Inteligência da Delegacia Regional de...
Polícia Militar apreende drogas, armas e materiais do tráfico em ação na zona rural de Cachoeiro
Na tarde do último sábado (11), equipes da Polícia Militar realizaram uma operação em resposta a denúncias anônimas sobre a...
ENTRETENIMENTO
Murilo Huff dança coladinho com Gabriela Versiani em vídeo divertido: ‘Deixa nós!! ‘
O cantor Murilo Huff, de 29 anos, compartilhou neste domingo (12), um vídeo romântico e bem-humorado em que aparece sem...
Lorena Maria exibe ensaio deslumbrante como musa da Unidos de Padre Miguel
A influenciadora Lorena Maria, de 26 anos, ex-namorada do funkeiro MC Daniel, de 27, e musa da Unidos de Padre...
Ana Castela e Zé Felipe trocam beijo em gravação do Domingo Legal: ‘Juntos!’
A cantora Ana Castela, de 21 anos, e o também, cantor, Zé Felipe, de 27, trocaram um beijo durante a...
POLÍTICA
Estado quer empréstimo para impedir desastres no litoral capixaba
Deve tramitar em urgência na Assembleia o Projeto de Lei (PL) 652/2025, no qual o Executivo pede autorização dos deputados...
Condutores de ambulância apresentam demandas à Ales
Reconhecimento como profissional de saúde, melhorias salariais e combate ao preconceito contra as mulheres são algumas das demandas apresentadas pelos...
Infraestrutura apura afundamento de solo em Rio Novo do Sul
A situação de afundamento de solo no centro do município de Rio Novo do Sul será tema de debate na...
Esportes
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Palmeiras goleia Juventude e assume liderança isolada do Brasileirão
O Palmeiras consolidou sua posição na ponta do Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada de 4 a 1 sobre o...
