PF prende foragido internacional condenado pelas autoridades do Peru

São Paulo/SP. A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (10/10), um foragido internacional condenado pelas autoridades do Peru pelo crime de roubo agravado, cometido com concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo.

O preso, cidadão peruano, residia no Brasil e era alvo de Difusão Vermelha da Interpol, emitida a pedido de seu país de origem. O Supremo Tribunal Federal havia expedido mandado de prisão para fins de extradição, que foi cumprido nesta data pela equipe da PF.

Com a prisão, o processo de extradição seguirá em trâmite no Supremo Tribunal Federal, para que o condenado cumpra a pena imposta pelas autoridades peruanas em seu país de origem.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo/SP

Tel.: (11) 3538-5013 | E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal