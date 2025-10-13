Connect with us

Polícia Federal

PF prende foragido internacional condenado pelas autoridades do Peru

Published

1 hora ago

on

São Paulo/SP. A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (10/10), um foragido internacional condenado pelas autoridades do Peru pelo crime de roubo agravado, cometido com concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo.

O preso, cidadão peruano, residia no Brasil e era alvo de Difusão Vermelha da Interpol, emitida a pedido de seu país de origem. O Supremo Tribunal Federal havia expedido mandado de prisão para fins de extradição, que foi cumprido nesta data pela equipe da PF.

Com a prisão, o processo de extradição seguirá em trâmite no Supremo Tribunal Federal, para que o condenado cumpra a pena imposta pelas autoridades peruanas em seu país de origem.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo/SP
Tel.: (11) 3538-5013 | E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

Comente Abaixo
Related Topics:
Policial2 minutos ago

DPCA prende suspeito de estupro e lesão corporal contra adolescente

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA),...
Estadual32 minutos ago

Governo inaugura obras em ruas e avenidas do bairro Barramares, em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã desse sábado (11), as obras de drenagem e pavimentação em cinco...
Entretenimento1 hora ago

Lexa encanta ao mostrar novas fotos do casamento com Ricardo Vianna: ‘Babando ‘

A cantora Lexa, de 30 anos, encantou os fãs neste domingo (12), ao publicar novas fotos de seu casamento com...
Estadual1 hora ago

21ª Edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória tem início nesta segunda-feira (13)

A partir da próxima segunda-feira (13) até o dia 21 de outubro de 2025, a cidade de Vitória se transformará...
Estadual1 hora ago

Aberta consulta pública do Regimento da 4ª Conferência de Direitos Humanos

Está aberto, até a próxima segunda-feira (20), o período de consulta pública ao Regimento Interno da 4ª Conferência Estadual dos...
Estadual1 hora ago

Estado encerra primeiro bloco de disputa dos Jogos Escolares Brasileiros com nove medalhas

O Espírito Santo encerrou, neste domingo (12), a participação no primeiro bloco dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), em Uberlândia (MG),...
Policial1 hora ago

Polícia Militar realiza prisões e apreensões de drogas em Guarapari durante o final de semana

Entre os dias 10, 11 e 12 de outubro, o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo intensificou as...
Versão Impressa1 semana ago

FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus3 dias ago

Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus

Unidade no Norte do Espírito Santo já exportou mais de 60 ônibus em 2025 e se consolida como polo estratégico...
São Mateus3 dias ago

Prefeitura de São Mateus amplia frota e passa a contar com 10 caminhões-pipa próprios

A Prefeitura de São Mateus reforçou as ações de enfrentamento à crise no abastecimento de água no município. Pela primeira...
São Mateus4 dias ago

Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré

Prefeitura decreta racionamento e proíbe uso de água em atividades não essenciais; fenômeno da “cunha salina” avança sobre o ponto...

Regional

Regional1 dia ago

Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Regional2 dias ago

Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Regional3 dias ago

Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana

O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...

Estadual

Estadual2 horas ago

Ambulatório do Hospital Infantil de Vitória realiza mais de 56 mil consultas em especialidades pediátricas em seu 1° ano

O ambulatório de especialidades “Dr. Moacyr Ubirajara” no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), localizado em Vitória, completou...
Estadual1 dia ago

Tatuadora resgata autoestima de vítimas do câncer de mama no Espírito Santo

Débora Dubberstein reconstrói gratuitamente aréolas mamárias de mulheres que passaram por mastectomia A tatuadora Débora Dubberstein, de Vitória (ES), encontrou...
Estadual1 dia ago

Apostas do Espírito Santo ganham prêmio de R$ 86 milhões na +Milionária

Duas apostas feitas em Santa Maria de Jetibá acertaram os seis números e os dois trevos do concurso e dividiram...

Nacional

Nacional2 dias ago

“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita

Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Nacional2 dias ago

Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado

Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Nacional2 dias ago

Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada

Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...

Policial

Policial1 hora ago

Polícia recupera bomba de irrigação furtada em Aracruz

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva e com apoio...
Policial1 hora ago

PCES captura suspeito de homicídio em ação integrada com a Polícia Civil de Minas Gerais

Uma ação integrada da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Seção de Inteligência da Delegacia Regional de...
Policial2 horas ago

Polícia Militar apreende drogas, armas e materiais do tráfico em ação na zona rural de Cachoeiro

Na tarde do último sábado (11), equipes da Polícia Militar realizaram uma operação em resposta a denúncias anônimas sobre a...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento3 horas ago

Murilo Huff dança coladinho com Gabriela Versiani em vídeo divertido: ‘Deixa nós!! ‘

O cantor Murilo Huff, de 29 anos, compartilhou neste domingo (12), um vídeo romântico e bem-humorado em que aparece sem...
Entretenimento5 horas ago

Lorena Maria exibe ensaio deslumbrante como musa da Unidos de Padre Miguel

A influenciadora Lorena Maria, de 26 anos, ex-namorada do funkeiro MC Daniel, de 27, e musa da Unidos de Padre...
Entretenimento15 horas ago

Ana Castela e Zé Felipe trocam beijo em gravação do Domingo Legal: ‘Juntos!’

A cantora Ana Castela, de 21 anos, e o também, cantor, Zé Felipe, de 27, trocaram um beijo durante a...

POLÍTICA

Política2 horas ago

Estado quer empréstimo para impedir desastres no litoral capixaba

Deve tramitar em urgência na Assembleia o Projeto de Lei (PL) 652/2025, no qual o Executivo pede autorização dos deputados...
Política3 horas ago

Condutores de ambulância apresentam demandas à Ales

Reconhecimento como profissional de saúde, melhorias salariais e combate ao preconceito contra as mulheres são algumas das demandas apresentadas pelos...
Política3 dias ago

Infraestrutura apura afundamento de solo em Rio Novo do Sul

A situação de afundamento de solo no centro do município de Rio Novo do Sul será tema de debate na...

Esportes

Esportes14 horas ago

Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A

Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Esportes20 horas ago

Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso

A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Esportes2 dias ago

Palmeiras goleia Juventude e assume liderança isolada do Brasileirão

O Palmeiras consolidou sua posição na ponta do Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada de 4 a 1 sobre o...

Mais Lidas da Semana