PF prende foragido da justiça por homicídio qualificado em Caruaru/PE

Recife/PE – A Polícia Federal prendeu na manhã da terça-feira (6/6), por volta das 10h, no bairro do Salgado, em Caruaru/PE, um ex-policial militar, de 57 anos. O foragido foi preso quando estava em sua residência e não ofereceu nenhum tipo de resistência.

O indivíduo responde a um processo por ter atirado e matado um entregador de gás que morava no bairro centenário no pátio de eventos de Caruaru. Ele estava assistindo ao jogo do Brasil na casa de um amigo e decidiu comemorar a vitória no Pátio do Forró.

O disparo foi feito por volta das 19h de 20/06/2010. O ex-policial estava de folga e foi autuado em flagrante. A Polícia Civil então passou a investigar se o tiro foi acidental ou não. O ex-policial foi levado para o Centro de Reeducação da Polícia, onde ficou aguardando julgamento pela Justiça comum e logo depois foi expulso da Polícia Militar.

Em 08/10/2019 o Tribunal do Júri de Caruaru o condenou por homicídio qualificado e expediu em 20/07/2022 o Mandado de Prisão com validade até 16/09/2041, o qual foi devidamente cumprido após diligências feitas por policiais federais lotados na Delegacia de Caruaru/PE.

Após tomar ciência do mandado de prisão, o ex-militar foi encaminhado para a o Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo delito e em seguida para a audiência de custódia em Caruaru/PE, onde ficará à disposição da justiça estadual em Caruaru/PE. A pena para homicídio qualificado varia entre 12 e 20 anos de reclusão.

