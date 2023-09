PF prende foragido da Justiça no RN

Natal/RN. A Força-Tarefa de Capturas, integrada pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do RN, prendeu um homem suspeito de receptação e de fazer parte de uma organização criminosa, em Natal/RN, nesta quarta-feira (6/9).

A ação se deu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Sertânia/Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Os crimes dos quais o homem é acusado foram cometidos há cinco anos na zona rural de Sertânia, na Região do Sertão do Moxotó, ocasião em que uma carga roubada com 441 caixas de óleo refinado foi recuperada pela PM/PE.

O acusado, ao ser abordado quando saía de casa, identificou-se aos policiais usando documentos falsos, motivo pelo qual foi também autuado em flagrante, já que em seu poder, além de identidades, foram encontrados e apreendidos vários cartões de crédito em nome de terceiros.

Após ser submetido a exame de corpo de delito, o homem se encontra provisoriamente custodiado na Superintendência da Polícia Federal, à disposição da Justiça.

A investigação, a Polícia Federal no Rio Grande do Norte contou também com apoio dos Núcleos de Inteligência do 3º BPM, 7º BPM e 9º CIPM/PE.

