PF prende foragido da Justiça há mais de 11 anos

Santa Cruz do Sul/RS. A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (26/3), um foragido, há mais de 11 anos, da Justiça Estadual. Ele foi condenado, em 2012, pelo crime de estupro de vulnerável, produção e comercialização de conteúdo contendo abuso sexual, além de posse ilegal de arma de fogo.

Em 2014, o homem fugiu do presídio de Taquara/RS, após pagar R$ 50 mil para agentes prisionais. Em 2016, o GAECO realizou operação contra os agentes prisionais que facilitaram a fuga, mas o paradeiro do condenado era desconhecido até o presente momento.

Levantamentos realizados pela Polícia Federal identificaram que o foragido estava utilizando documento com dados falsos do Rio Grande do Norte, o que foi confirmado pelo Núcleo de Identificação da PF. As informações coletadas indicaram que, ao longo dos anos em que permaneceu foragido, ele residiu nos estados de Santa Catarina, Alagoas e Rio Grande do Norte, onde ocorreu a sua prisão.

A captura foi o resultado da investigação em conjunto dos grupos de capturas da Polícia Federal de Santa Cruz do Sul/RS, Itajaí/SC e Natal/RN.

