PF prende ex-Secretário Municipal em desdobramento da Operação Rastro Cirúrgico em MS

Três Lagoas/MS. A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira (23/2), mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em desfavor de ex-Secretário Municipal de Saúde do município de Selvíria/MS, anteriormente afastado do cargo.

A medida é desdobramento da Operação Rastro Cirúrgico, deflagrada em 12/8/2025, quando foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além de sequestro, arresto e bloqueio de bens no valor de até R$ 5 milhões por investigado, com o objetivo de interromper e ressarcir desvios de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o avanço das investigações, foram reunidos elementos que indicam a prática de peculato, fraude em licitações e contratos administrativos mediante superfaturamento, além de indícios de corrupção, frustração do caráter competitivo de licitação, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.

Diante da gravidade dos fatos e da existência de elementos que apontam para a continuidade do vínculo associativo criminoso, a Polícia Federal representou pela prisão preventiva de investigados, sendo o pedido parcialmente deferido para decretar a prisão do ex-secretário.

