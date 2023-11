PF prende estrangeiro por tráfico internacional de drogas no AC

Rio Branco/AC. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde da última quinta-feira (2/11), um peruano por tráfico internacional de drogas no posto de controle migratório da PF em Assis Brasil/AC, município fronteiriço com o Peru.

Na ocasião, o homem foi flagrado com 1,3 kg de pasta base de cocaína escondida nas laterais e no fundo de duas malas que estavam em posse do estrangeiro. O homem tinha passagem área comprada com destino a Munique, na Alemanha.

Diante do flagrante, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia/AC, para a formalização da prisão.

