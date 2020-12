PF prende estrangeiro por fraude em saque do auxílio emergencial no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ – Nesta terça-feira, 15/12, policiais federais prenderam em flagrante um homem estrangeiro, de 44 anos, no momento em que tentava sacar parcela do benefício do auxílio emergencial utilizando documento falso.

O flagrante ocorreu em agência da CEF – Caixa Econômica Federal – localizada no Centro do Município do Rio de Janeiro. Com o preso, os policiais apreenderam uma carteira de estrangeiro falsa e outros documentos relacionados à fraude.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da CEF, que junto com os policiais federais monitoram a ação de fraudadores desde o pagamento da 1ª parcela do auxílio.

Na semana passada (10/12), a Polícia Federal deflagrou em âmbito nacional a Operação Segunda Parcela, com o intuito de reprimir fraudes ao Auxílio Emergencial em 14 Estados da Federação, inclusive, no Rio de Janeiro.

O combate às fraudes ao benefício vem contando com uma atuação efetiva e integrada para preservar o instituto que teve mais de 60 milhões de beneficiados, em razão da crise de saúde pública ocorrida em 2020.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tentativa de estelionato, com sua pena aumentada, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal, bem como por uso de documento ideologicamente falso (art. 304 do Código Penal).

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected] | www.pf.gov.br

(21) 2203-4404 / 4405 / 4406 / 4407