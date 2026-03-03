PF prende estrangeira e apreende ouro e barbatanas de tubarão no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP

Guarulhos/SP. A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, prendeu, nesta terça-feira (3/3), uma passageira estrangeira que tentava embarcar com produtos de origem mineral e animal em desacordo com a legislação brasileira. A ação resultou na apreensão de ouro e de aproximadamente 50 kg de barbatanas de tubarão.

Durante fiscalização de rotina, policiais federais, subsidiados por informações de inteligência e pelo uso de equipamento de raios-x, identificaram conteúdo suspeito na bagagem da passageira.

Na inspeção física foram encontrados: 140 g de ouro, moldados na forma de um pingente e aproximadamente 50 kg de barbatanas de tubarão, cujo transporte internacional depende de autorizações específicas e está sujeito a normas ambientais rigorosas.

A mulher foi detida e conduzida à Delegacia da Polícia Federal para a adoção dos procedimentos cabíveis.

