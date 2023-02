PF prende empresário e apreende carga de cigarros eletrônicos em Canindé/CE

Fortaleza/CE – A Polícia Federal, em atuação com os Correios, prendeu na tarde desta terça-feira (7/2) um empresário de 30 anos e realizou a apreensão de cigarros eletrônicos que seriam comercializados na loja de propriedade do preso, em Canindé/CE.

O flagrante aconteceu no momento em que o homem recebia uma nova carga da mercadoria ilícita em encomenda postal. O indivíduo não reagiu, confessou o crime e alegou não saber da proibição da comercialização de cigarros eletrônicos. Ele foi indiciado por crime de contrabando, que prevê pena de reclusão de até 5 anos e encontra-se à disposição da Justiça Federal.

As investigações continuam para identificação de demais participantes do crime flagrado.

A Polícia Federal no Ceará recebe denúncias que indiquem locais de comercialização de cigarros eletrônicos através do telefone do plantão da PF – (85) 33924900.

É proibida a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos, e-cigaretes, e-ciggy, ecigar, viper, vape, entre outros, especialmente os que aleguem substituição de cigarro, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União (http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_46_2009_COMP.pdf/2148a322-03ad-42c3-b5ba-718243bd1919).

