PF prende, em Teresina, foragido da Justiça do Acre

.

Teresina/PI – A Polícia Federal, na última quarta-feira (24/06), prendeu, em Teresina, um nacional, dando cumprimento a mandado de prisão exarado pelo Poder Judiciário do Estado do Acre, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, tendo em vista que o preso havia se evadido sem cumprir pena naquele estado.

O preso participou de diversos assaltos a bancos no interior do estado do Maranhão e do Pará, ficando conhecido como integrante do BANDO DE TUCURUI, quando em 2003 assaltou o Banco do Brasil da cidade de Tucuruí-PA, tendo como um dos resultados daquela ação a morte de um Policial Militar. Imputa-se ao mesmo a participação na QUADRILHA DO PÂNICO, responsável por diversos crimes no Maranhão e Pará. Além da prisão no estado do Acre, ele já cumpriu pena nos estados do Paraná, Ceará e Pará.

Foi noticiado que ele comandou rebeliões juntamente com seu irmão no ano de 2006, quando se encontrava preso no estado do Pará.

Na ocasião da prisão, foi encontrada com o preso uma pistola calibre .40, com numeração raspada.

