Connect with us

Polícia Federal

PF prende em flagrante suspeito por crime de abuso sexual infantojuvenil em MG

Published

12 segundos ago

on

Divinópolis/MG. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/3), a Operação Guardião, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão na cidade de São Sebastião do Oeste/MG contra um suspeito de envolvimento em crime relacionado ao abuso sexual infantojuvenil.

Durante a ação, os policiais federais apreenderam um celular que continha material de abuso sexual infantojuvenil. Diante dos fatos, o investigado foi preso em flagrante pela posse e pelo armazenamento desse tipo de material ilícito.

O material apreendido será submetido à perícia.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou mesmo “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida nas vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e aos adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, a fim de reforçar que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e de adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais
Instagram: @pfminasgerais
E-mail: [email protected]
Telefone: (31) 3168-6342

Fonte: Polícia Federal

Comente Abaixo
Related Topics:
Polícia Federal11 segundos ago

FICCO/PB realiza prisão em flagrante por receptação de cabos furtados

João Pessoa/PB. Nesta quinta-feira (5/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba (FICCO/PB) realizou ação fiscalizatória em ...
Polícia Federal12 segundos ago

PF prende em flagrante suspeito por crime de abuso sexual infantojuvenil em MG

Divinópolis/MG. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/3), a Operação Guardião, com o objetivo de cumprir mandado de...
Estadual14 segundos ago

Com onda nota 10, Luna Hardman conquista título histórico no Havaí

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a bodyboarder Luna Hardman conquistou um dos maiores...
Policial30 minutos ago

PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
Policial30 minutos ago

PCES e PMES apreendem drogas e prendem investigado por tráfico em operação em Guaçuí

No início da manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia...
Policial30 minutos ago

DHPP Vila Velha conclui inquérito de homicídio ocorrido em Rio Marinho

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial30 minutos ago

Operação “Mácula”: investigação mira organização criminosa especializada em furtos e roubos de motocicletas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), em...
Versão Impressa5 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus19 horas ago

Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada

Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
São Mateus1 dia ago

Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
São Mateus1 dia ago

Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...

Regional

Regional1 dia ago

Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Regional1 dia ago

Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES

Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
Regional2 dias ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...

Estadual

Estadual3 horas ago

Casagrande e Ricardo vistoriam obra do Expresso GV e confirmam novas estações do Aquaviário

O Governo do Espírito Santo vai investir R$ 62 milhões para ampliar e qualificar a mobilidade urbana em Cariacica, Vila...
Estadual12 horas ago

Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Estadual12 horas ago

Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória

A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...

Nacional

Nacional21 horas ago

Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo

Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Nacional23 horas ago

Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa

O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Nacional1 dia ago

Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos

A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...

Policial

Policial30 minutos ago

Operação conjunta no Norte do Espírito Santo resulta na prisão de seis investigados e apreensão de arma e drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Polícia (DP)...
Policial30 minutos ago

PCES recaptura foragido com três condenações por roubo em Aracruz

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) e da...
Policial3 horas ago

PCES e PMES cumprem mandados de prisão contra investigados por tortura e roubo em Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, em ação conjunta com...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento4 horas ago

Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg

A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder...
Entretenimento4 horas ago

Paula Fernandes posa de topless em Fernando de Noronha: ‘Tira o chapéu’

A cantora Paula Fernandes chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar, nesta quinta-feira (5), uma sequência de fotos durante uma...
Entretenimento21 horas ago

Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune

A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...

POLÍTICA

Política2 horas ago

Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado

No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Política2 horas ago

Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
Política4 horas ago

Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores

Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...

Esportes

Esportes17 horas ago

Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão

Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Esportes2 dias ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes3 dias ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...

Mais Lidas da Semana