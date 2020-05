PF prende em flagrante homem ao receber encomenda com cédulas falsas

.

Belém/PA – Durante uma operação de fiscalização no aeroporto do município de Itaituba, interior do Pará, a Polícia Federal flagrou uma aeronave, monomotor, tentando transportar de forma irregular mil e duzentos litros de óleo diesel. Esse combustível estava acondicionado em seis tonéis plásticos de 200 litros cada um.

Cabe salientar que o transporte ilícito de combustível é, muitas vezes, usado para o abastecimento de outras atividades ilícitas na região, tais como extração de madeira e garimpo ilegal.

O piloto e copiloto da aeronave foram presos.

