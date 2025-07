PF prende em flagrante CAC por posse ilegal de munições de calibre restrito

Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta sexta-feira (18/07), a Polícia Federal deflagrou a Operação Iowa, com o objetivo de apurar crimes de posse indevida de armas e munições de calibre restrito, acessórios bélicos e contrabando de produtos controlados pelo Exército.

Na ação, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em residência e escritórios localizados no bairro do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante as buscas na residência, um empresário — que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) — foi preso em flagrante pela posse ilegal de munições de calibre restrito.

Ele já era investigado em outro inquérito por contrabando de peças de armas de fogo e equipamentos para recarga de munições, oriundos do estado de Iowa, nos Estados Unidos — origem que dá nome à operação.

A investigação teve início a partir de apreensões realizadas na alfândega do Aeroporto Internacional do Galeão, com cruzamento de dados de armas e registros supervisionados pela Polícia Federal.

Após a formalização da apreensão das munições e dos equipamentos encontrados, bem como do auto de prisão em flagrante, a PF instaurará procedimento para a cassação do registro de CAC do preso. Ele responderá por posse ilegal de munições de calibre restrito.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Fonte: Polícia Federal