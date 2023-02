PF prende duas pessoas por tráfico de drogas em aeroporto

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu entre a noite de 9/2 e madrugada de 10/2, um brasileiro e um nigeriano tentando embarcar com droga em voos internacionais.

Policiais federais abordaram um passageiro que se encontrava na fila do check-in e o entrevistaram. O homem disse que viajaria para fazer turismo, porém não sabia para qual país estava viajando. Seus pertences foram revistados e, de um fundo falso encontrado em sua mala, foram retirados dois quilos de cocaína. O suspeito, um brasileiro, que viajaria para Lanarca, no Chipre, foi preso em flagrante.

Em outra ação realizada na madrugada desta sexta-feira (10/2), por servidores da equipe do K9 da Receita Federal, foi preso um nigeriano, que ingressou no país sob a condição de solicitante de refúgio. Os servidores, após a indicação do cão farejador, perceberam que o passageiro usava uma espécie de bermuda contendo material compactado em seu interior.

O suspeito foi conduzido à PF, juntamente com testemunhas, e foi preso após os peritos federais identificarem os quatro quilos de substância, contidos na bermuda, como cocaína. O destino final de sua viagem era a cidade de Lagos, em seu país natal.

