PF prende dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas

Barra do Garças/MT. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (27/2), em Goiânia/GO, dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Os mandados são decorrentes da Operação Fishy Business, deflagrada na quarta-feira (25/2), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico interestadual de drogas. Nesta sexta-feira, a PF realizou novas investigações, resultando nas duas prisões.

As investigações identificaram que o grupo se valia do transporte de cargas lícitas, principalmente pescados, para conferir aparência de legalidade às viagens, ao mesmo tempo em que ocultava cocaína em fundos falsos instalados nos ônibus utilizados pela empresa. A estrutura clandestina permitia que as remessas ilícitas circulassem entre os estados com baixa probabilidade de detecção pelas forças de fiscalização.

Na deflagração da operação Fishy Business, foram apreendidos materiais que serão encaminhados para análise pericial, com o objetivo de aprofundar a identificação da cadeia logística, rotas utilizadas e possíveis ramificações do grupo em outros estados.

As prisões desta sexta-feira (27/2) contaram com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás (FICCO/GO) e da Polícia Militar do Estado de Goiás.

