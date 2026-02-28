PF prende dois investigados durante operação no Maranhão

São Luís/MA. A Polícia Federal deflagrou, nesta semana, a Operação Alligator, com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, no âmbito de investigação que apura a prática reiterada de furtos qualificados contra a Caixa Econômica Federal.

As investigações tiveram início após comunicações da instituição financeira, que relataram sucessivos furtos de envelopes depositados em caixas eletrônicos de agências localizadas em São Luís. Os investigados utilizavam um artefato metálico, popularmente conhecido como “jacaré”, para capturar envelopes contendo numerário no interior dos terminais de autoatendimento, prática conhecida como “pescaria”. As diligências investigativas também evidenciaram a atuação dos suspeitos nos Estados do Ceará e do Piauí.

O primeiro mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 24/2, na cidade de Mata Roma/MA. O segundo mandado foi cumprido no dia 27/2, em São Luís. Os investigados poderão responder pelo crime de furto qualificado.

