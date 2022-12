PF prende dois homens por crimes contra o sistema previdenciário

São Paulo/SP – A Polícia Federal, com apoio da Força-Tarefa Previdenciária e Trabalhista no Estado de São Paulo, realizou, na tarde desta quinta-feira (22/12), duas prisões em flagrante, no interior de duas agências bancárias distintas, nos momentos em que os suspeitos realizavam saques de pensões por morte concedidas indevidamente.

Após identificar os benefícios com indícios de fraude, a Polícia Federal, por meio de monitoramento, interceptou os indivíduos no momento dos saques e realizou as prisões.

Os recebimentos disponibilizados para os saques totalizavam R$ 164.912,00, pois ambos os benefícios foram concedidos com valores atrasados, sendo um de R$ 91.887 e o outro de R$. 73.025,55, porém os pagamentos foram evitados em razão da prisão em flagrante.

Além disso, em razão das idades dos jovens presos, os benefícios deixarão de ser pagos, o que em créditos futuros gerariam montante na ordem de mais de R$ 3.000.000,00, considerando a expectativa de sobrevida dos beneficiários, calculada a partir das Tabelas de Mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em vigor.

Os presos responderão pelos crimes de estelionato previdenciário.

Há 22 anos, a Força-Tarefa Previdenciária e Trabalhista é integrada pela Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Previdência e pelo Ministério Público Federal, que atuam em conjunto no combate a crimes estruturados contra os sistemas previdenciário e trabalhista.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo

Contato: (11) 3538-5013

E-mail: [email protected]