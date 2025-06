PF prende dois homens com mais de 200kg de drogas na Rodovia Presidente Dutra

Rio de Janeiro/RJ. Na madrugada deste sábado, 28/6, a Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens transportando cerca de 215 kg de drogas em um caminhão baú, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí/RJ.

Os presos,dois homens, foram abordados durante fiscalização realizada por policiais federais. Durante a inspeção veicular, que contou com o apoio dos cães de faro do Canil da PF, os policiais localizaram, ocultas na boleia do caminhão, diversas caixas contendo tabletes de cocaína, skunk e haxixe.

A carga havia saído do estado de São Paulo e tinha como destino as comunidades do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, região sob domínio de organizações criminosas armadas. A pronta ação impediu o ingresso do entorpecente na capital fluminense, frustrando o abastecimento de uma das áreas mais sensíveis no contexto do tráfico local.

Os presos, o caminhão e todo o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos, os investigados foram encaminhados ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles poderão responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

A apreensão soma-se a uma série de ações bem-sucedidas da PF/RJ em 2025, que já resultaram na retirada de cerca de sete toneladas de entorpecentes das mãos de facções criminosas, com foco em rotas estratégicas de entrada e distribuição de drogas no estado.

Fonte: Polícia Federal