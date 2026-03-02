PF prende dois bolivianos com mais de meia tonelada de cocaína no Maranhão

Imperatriz/MA. A Polícia Federal efetuou, na madrugada de 1/3, a prisão em flagrante de dois cidadãos bolivianos. Os indivíduos haviam sido detidos previamente pela Polícia Militar do Maranhão, no município de Senador La Roque/MA, enquanto transportavam 447 tabletes de substância entorpecente, aparentemente cocaína, totalizando 514,77 kg.

De acordo com as informações apuradas, a droga estaria sendo transportada em uma aeronave proveniente da Bolívia, com destino ao Estado do Maranhão.

Os presos foram encaminhados às autoridades competentes e permanecerão à disposição da Justiça.

Comunicação Social da PF no Maranhão

Fonte: Polícia Federal