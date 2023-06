PF prende destinatária de cédulas falsas no PR

Foz do Iguaçu/PR – Na tarde desta quarta-feira (31/05), policiais federais efetuaram uma prisão em flagrante de uma mulher que acabara de receber uma correspondência contendo cédulas falsas de real, na agência dos Correios em São Miguel do Iguaçu/PR.

Durante as investigações sobre a produção e comercialização de moedas falsas, os policiais conseguiram identificar uma remessa ilegal para a agência dos Correios em São Miguel do Iguaçu/PR, que seria retirada nesta semana.

Após diligências para identificar os envolvidos, os policiais localizaram uma mulher, moradora de São Miguel do Iguaçu/PR, que retirou um envelope suspeito. Ao ser abordada, os policiais encontraram, na correspondência, oito cédulas de R$100,00 e uma cédula de R$ 200,00, com números de séries repetidos.

A destinatária alegou desconhecimento, e que a correspondência seria para terceiros.

Com a constatação do flagrante, os policiais deram voz de prisão e encaminharam a destinatária e as cédulas falsas para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura do flagrante.

Fonte: Polícia Federal