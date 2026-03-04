PF prende condenado por estupro de vulnerável no interior do Piauí

Picos/PI. A Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar do Estado do Piauí, cumpriu, no dia 27/2, mandado de prisão definitiva contra um homem condenado por estupro de vulnerável, localizado no município de Bocaina/PI.

Após diligências e levantamentos realizados, as equipes policiais montaram cerco na região, ocasião em que o foragido se apresentou às autoridades para cumprimento da ordem judicial.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Federal